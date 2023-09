Rempaillage de chaise et fabrication de trapilho Ressourcerie des Monts du Lyonnais – Site Saint-Symphorien Saint-Symphorien-sur-Coise Catégories d’Évènement: Rhône

Saint-Symphorien-sur-Coise Rempaillage de chaise et fabrication de trapilho Ressourcerie des Monts du Lyonnais – Site Saint-Symphorien Saint-Symphorien-sur-Coise, 21 octobre 2023, Saint-Symphorien-sur-Coise. Rempaillage de chaise et fabrication de trapilho Samedi 21 octobre, 09h00 Ressourcerie des Monts du Lyonnais – Site Saint-Symphorien Nous vous invitons à découvrir une technique de rempaillage de chaise à partir de textile usagé. Pour ce faire, apprenez à réaliser des pelotes de trapilho, la pelote de tissu 100% réemploi. A vos ciseaux, prêt·es ? Partez ! Soyez créatives et créatifs ! Ressourcerie des Monts du Lyonnais – Site Saint-Symphorien 181 boulevard du 11 Novembre 69590 Saint-Symphorien-sur-Coise Saint-Symphorien-sur-Coise 69590 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T09:00:00+02:00 – 2023-10-21T12:00:00+02:00

2023-10-21T09:00:00+02:00 – 2023-10-21T12:00:00+02:00 Ressourcerie des Monts du Lyonnais Détails Catégories d’Évènement: Rhône, Saint-Symphorien-sur-Coise Autres Lieu Ressourcerie des Monts du Lyonnais - Site Saint-Symphorien Adresse 181 boulevard du 11 Novembre 69590 Saint-Symphorien-sur-Coise Ville Saint-Symphorien-sur-Coise Departement Rhône Lieu Ville Ressourcerie des Monts du Lyonnais - Site Saint-Symphorien Saint-Symphorien-sur-Coise latitude longitude 45.63104;4.457065

Ressourcerie des Monts du Lyonnais - Site Saint-Symphorien Saint-Symphorien-sur-Coise Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-symphorien-sur-coise/