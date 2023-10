Repair Café à La Ferté-Gaucher Ressourcerie des Deux Morin La Ferté-Gaucher, 20 octobre 2023, La Ferté-Gaucher.

Repair Café à La Ferté-Gaucher 20 et 21 octobre Ressourcerie des Deux Morin

2 journées dédiés à la réparation à La Ferté-Gaucher ❗

les vendredi 20 et samedi 21 octobre

L’association La Ressourcerie des Deux Morin organise 2 journées de la réparation à La Ferté-Gaucher en partenariat avec la Mairie de La Ferté-Gaucher, l’association la Brie pour Tous, la Communauté de communes des 2 Morin, le Smitom du Nord Seine-et-Marne et Covaltri77 avec le soutien du Réseau National des Ressourceries et Recycleries et du Refer (réseau francilien du réemploi)

Les Repair Café sont des ateliers de réparation collaboratifs où des bénévoles, tous passionnés de bricolage, partagent connaissances et savoir-faire avec des personnes apportant leurs objets en panne (petit électroménager, ordinateurs, Hifi, vêtements, etc…) afin de les réparer ensemble.

Le Repair Café favorise un changement de mentalité et la participation de chacun à une société durable. Les objets sont plus longtemps utilisables et ne sont plus jetés, réduisant la consommation de matières premières et d’énergie nécessaires à leur fabrication.

Ressourcerie des Deux Morin 3 rue d’Orient 77320 La Ferté-Gaucher La Ferté-Gaucher 77320 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://framaforms.org/inscription-au-repair-cafe-de-la-ferte-gaucher-les-20-et-21-octobre-2023-1696664860 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T10:00:00+02:00 – 2023-10-20T12:00:00+02:00

2023-10-21T14:00:00+02:00 – 2023-10-21T16:00:00+02:00