Les coulisses de la Ressourcerie de l’abej SOLIDARITÉ

Parce que les questions environnementales et les questions sociales sont étroitement liées, l’abej SOLIDARITÉ est aussi présente dans le domaine de l’économie circulaire à travers sa Ressourcerie. Découvrez le cercle vertueux de la Ressourcerie en suivant les différentes étapes de travail des salariés en insertion professionnelle pour remettre un objet destiné au rebut en vente.

RV au 220 rue Jean-Jaurès à Villeneuve d’Ascq

Vendredis 15 décembre, 19 janvier, 16 février et 15 mars de 11h à 12h

2.50€

Sur réservation : https://www.helloasso.com/associations/office-de-tourisme-de-villeneuve-d-ascq/evenements/visites-guidees-de-la-ressourcerie-de-l-abej-solidarite-hiver-23-24

Conditions

Chaussures plates et tenue adaptées exigées

Tout accompagnateur n’ayant pas effectué de réservation au préalable peut se voir refuser l’entrée

Renseignements au 06 08 93 19 26 ou sur ot@villeneuvedascq-tourisme.eu

visite guidée ressourcerie