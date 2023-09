Atelier couture Ressourcerie Créative de Lyon Lyon, 18 octobre 2023, Lyon.

Atelier couture Mercredi 18 octobre, 18h00 Ressourcerie Créative de Lyon

Vous aimeriez faire vos projets dans un atelier plein de matériaux et d’outils variés pour laisser libre cours à votre créativité ? Vous aimeriez aller un endroit convivial, et être entouré·e de personnes extraordinaires ? Alors vous êtes au bon endroit !

Nous vous proposons l’espace pour faire vos créations, et en prime, de passer un petit moment convivial tout en partageant vos connaissances avec d’autres créateurs/trices

Ce sera où ? À la Ressourcerie Créative de Lyon, au 31 rue Pré-Gaudry, 69007 Lyon

⏱ Quand et à quelle heure ? Le mercredi 18 octobre de 18h à 20H

Cela a un prix ? Oui : 10€, l’adhésion de 2€ est obligatoire !

Le matériel est fourni par l’association et vous repartez avec vos créations !

Ressourcerie Créative de Lyon 31 rue Pré-Gaudry 69007 Lyon Lyon 69007 Gerland Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/la-ressourcerie-creative-de-lyon/evenements/cafe-couture-18-10-2023 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-18T18:00:00+02:00 – 2023-10-18T20:00:00+02:00

2023-10-18T18:00:00+02:00 – 2023-10-18T20:00:00+02:00