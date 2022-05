Ressourcer le corps et l’esprit Saint-Crespin, 2 avril 2022, Saint-Crespin.

Ressourcer le corps et l’esprit Saint-Crespin

2022-04-02 09:00:00 09:00:00 – 2022-07-03 17:00:00 17:00:00

Saint-Crespin Seine-Maritime

Se ressourcer, se détendre ….

Sylvothérapie, Jeu Théâtral, Yoga, Sophrologie

Nous vous avons concocté un week-end ressourçant et apaisant pour se détendre et s’amuser …

Au programme, alternance de jeu théâtral et de sylvothérapie , séance de Sophrologie et séance de yoga

Jeu théâtral

Jouer, redevenir un enfant, lâcher- prise grâce à des jeux d’improvisations qui nous permettent d’oser sans enjeu et dans la bienveillance

Le cadre est posé et à l’intérieur des contraintes nous trouvons notre liberté

Développer sa créativité et découvrir ses talents. Mieux se connaître et mieux s’exprimer. Oser l’imagination en confiance et dans le plaisir du jeu

S’exprimer

Communiquer

S’affirmer

Au programme :

La voix : apprendre à développer sa présence et à projeter sa voix

Développement de l’imaginaire Improvisation dirigée (spontanée et/ou à partir d’un thème). Apprentissage progressif pour improviser à 2, à 3, en groupe, seul….

Construction de personnages : C’est dans le rapport à l’autre que l’on prend conscience de soi

L‘espace scénique Le mouvement et le geste dans l’espace, les déplacements…..

Et tout cela avec les moteurs les plus puissants : la joie et le rire

Sylvothérapie Le pouvoir bienfaisant des arbres

Vivre un bain de foret apaisant, ressourçant, tranquillisant. Une immersion auprès des arbres, qui permet une reconnexion à la nature, à soi-même.

Ce que nous apportent les bains de forêt :

La reconnexion à l’essentiel : Se reconnecter au vivant et se couper des sollicitations du quotidien permet de se recentrer sur l’essentiel, de faire le point.

Une baisse de la pression artérielle : La science a récemment confirmé que la pression artérielle baisse de manière significative après une immersion en forêt.

Un renforcement du système immunitaire : Les arbres émettent dans l’air des molécules de protection contre les microorganismes néfastes pour eux, appelés phytocides, qui boostent les cellules NK (Natural killers) de notre propre système immunitaire, réduisant à long terme les risques de maladies de type cancer.

Un air pur et enrichi en O2 : Non seulement l’air contient plus de dioxygène en forêt (le jour, grâce à la photosynthèse), mais en plus, les millions de feuilles agissent comme des filtres à particules qui rendent l’air bien plus sain

Une nette diminution du stress : Il a été constaté scientifiquement que le taux de cortisol dans le sang (l’hormone marqueur du stress) diminuait dès les premières minutes passées en forêt, et que l’effet perdure dans le temps.

La chromothérapie : Le cerveau humain est câblé pour se sentir apaisé dans un environnement aux nombreuses nuances de vert. Les besoins primaires sont assurés, et il va être possible de déployer toute sa créativité, en toute sécurité.

Au programme :

· Marches conscientes parmi les arbres

· Techniques de respiration, d’ancrage et d’appui

· Exercices de lâcher prise, de contemplation … et bien d’autres surprises agréables…..

Si vous souhaitez vous poser et prendre un bain de forêt, vous reconnecter et vous ressourcer auprès des arbres, venez faire le plein d’énergie à travers les bienfaits de la Sylvothérapie

Sophrologie

Le samedi soir, une séance de Sophrologie pour accueillir toutes les émotions, sensations vécues dans la journée et pour bien dormir

Cette discipline permet de développer une conscience sereine, grâce à des techniques de respiration, de relaxation musculaire et de concentration.

S’éveiller en douceur avec l’aide du Yoga

Le dimanche matin, une séance de yoga pour bien commencer la journée

Les intervenantes :

Armelle Fildier : Comédienne, marionnettiste et metteur en scène.

Forte d’une expérience d’enseignante au sein de l’éducation nationale, elle quitte ce chemin tout tracé pour suivre en 2003 la voie du théâtre.

Elle crée la Cie Les Grandes Z’Oreilles en2004 et 7 mises en scène de spectacles sont à son actif au sein de la compagnie

Formée en Art-Thérapie elle accompagne des groupes avec un théâtre centrée sur le développement de la personne

Annie Buquet : Praticienne et formatrice au mieux-être à travers les activités physiques

Professeur de yoga Iyengar diplomé,

Sylvothérapeuthe

Maitre praticien en PNL

Sophrologue

Les repas

Repas partagés avec les petits plats de chacun

Pour un WE, prévoir un plat principal pour 8 personnes et au choix une entrée ou un dessert

Lieu : Les Amandiers

Situé entre Dieppe et Rouen

Hébergement possible sur place, nous contacter pour connaître les prix et réserver

Coût du week-end : 155€ + adhésion annuelle aux amandiers à partir de 15€

Pour toutes précisions :

Armelle 06 71 80 71 98

Annie 06 89 04 61 61

Pour les inscriptions et l’hébergement : 0767074504

Saint-Crespin

dernière mise à jour : 2022-04-19 par