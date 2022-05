Ressourcement à la colline Saint-Amador, 15 mai 2022, .

Ressourcement à la colline Saint-Amador

2022-05-15 – 2022-05-15

« animation gratuite offerte par le Département de la Seine-Maritime dans le cadre des sorties nature sur les espaces naturels sensibles (ENS) et le littoral ».

Au coeur des magnifiques pelouses calcicoles du Neufchatellois et de la Forêt de la Côte Saint Amador, avec une vue à couper le souffle sur la boutonnière du Pays de Bray

Reprenez contact avec vos sensations corporelles (ancrage, respiration, mouvements conscients…) pour vous relier à la nature, aux arbres et à l’immensité du paysage de la boutonnière du pays de Bray.

Prévoir tenue souple.

Animée par Bettina Lanchais.

https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sorties-nature/visites-ens.html?fbclid=IwAR1jTc_wgWk3V7w7G4ieDzspj6if_87VrZMxcl_rLNQUqJRsr1KDrgWJsTw

dernière mise à jour : 2022-04-28 par