Journée Réparation chez Ressourc’Eco Ressourc’éco Lamballe-Armor Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Lamballe-Armor Journée Réparation chez Ressourc’Eco Ressourc’éco Lamballe-Armor, 21 octobre 2023, Lamballe-Armor. Journée Réparation chez Ressourc’Eco Samedi 21 octobre, 14h00 Ressourc’éco Samedi 21 octobre de 14h à 18h pour les Journées Nationales de la Réparation Ressourc’éco 44 rue de Dinard 22400 Lamballe-Armor Lamballe-Armor 22400 Lamballe Côtes-d’Armor Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T14:00:00+02:00 – 2023-10-21T18:00:00+02:00

2023-10-21T14:00:00+02:00 – 2023-10-21T18:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Lamballe-Armor Autres Lieu Ressourc'éco Adresse 44 rue de Dinard 22400 Lamballe-Armor Ville Lamballe-Armor Departement Côtes-d'Armor Lieu Ville Ressourc'éco Lamballe-Armor latitude longitude 48.478059;-2.501235

Journée Réparation chez Ressourc’Eco Ressourc’éco Lamballe-Armor 2023-10-21 2023-10-21 was last modified: by Journée Réparation chez Ressourc’Eco Ressourc’éco Lamballe-Armor 21 octobre 2023