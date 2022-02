Ressource Nuit – la tête dans les étoiles! Mur-de-Barrez Mur-de-Barrez Mur-de-BarrezMur-de-Barrez Catégories d’évènement: Aveyron

Mur-de-Barrez Aveyron 16, Grand’Rue Mur-de-Barrez Aveyron Mur-de-Barrez 17h30: Restitution des scénarios d’éclairage public par l’agence Concepto à la salle des fêtes de Mur-de-Barrez.

19h30: Visite de l’observatoire astronomique de Frons 12600 Thérondels avec l’association Ciel en Carladez.

