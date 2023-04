Ressortez vos plus belles stratégies pour gagner au Taboo, au Kems, au Qui-est-ce ou au Trivial Pursuit ! Bibliothèque Benoîte Groult Paris Catégories d’Évènement: île de France

.Tout public. A partir de 10 ans. gratuit Réservation sur place, par téléphone ou en ligne sur billetweb.com Vous étiez imbattable pendant votre adolescence / enfance ? Ces jeux cultes reviennent à la bibliothèque Benoîte Groult le 31 mai. De 18h à 20h, défiez d’ancien.ne.s pros, seul.e, en famille ou entre amis ! Rejoignez nous pour un moment de nostalgie joyeuse : ) Bibliothèque Benoîte Groult 25 Rue du Commandant René Mouchotte 75014 Paris Contact : https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-benoite-groult-19532 01 43 22 42 18 bibliotheque.benoite-groult@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeBenoiteGroult/ https://www.facebook.com/BibliothequeBenoiteGroult/ https://www.billetweb.fr/gouter-jeux1

