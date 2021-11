RESSENTIR _ Instant poétique Le Paradol. Café culturel 2,rue Prévost-Paradol 75014 Paris, 19 novembre 2021, Paris.

RESSENTIR _ Instant poétique —————————– ### VENDREDI 19 novembre 2021,19h ! C’est une rencontre dans le 14ème arrondissement de Paris. Fred et Karine ont participé ensemble à un banquet une parade et une danse. Après il y a Facebook, on se demande en amitié. Fred découvre les poésies dessinées de Karine et les aime bien. Après, un projet trotte dans la tête de Fred. Karine et Fred vont lire ensemble. La régie de quartier du 14ème nous ouvre ses portes pour créer cet instant poétique pour tous. ### Des petites histoires qui nous ressemblent. ### Un moment doux à partager ensemble. #regiedequartierparis14 #leparasolcaféculturel #paris14 #associations #artistes #habitantes

ENTREE LIBRE

Lecture des poésies de Karine Fellous par Karine Fellous et Frédéric Perron. Dessins de Karin Fellous

Le Paradol. Café culturel 2,rue Prévost-Paradol 75014 Paris



