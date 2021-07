Respiro Galerie l’Hirondelle des Quais, 3 août 2021-3 août 2021, Arles.

4ème édition : Festival Flamenco à Arles. La Galerie l’Hirondelle des Quais-Arles vous propose de découvrir « RESPIRO » exposition photo de Valentina BENIGNI Photographe. Entrée libre,11h30-19h Vernissage le mardi 3 août de 19h à 20h30h Valentina BENIGNI Photographe +33.(0)6.35.14.88.50 [[http://bit.ly/valentinabenigni](http://bit.ly/valentinabenigni)](http://bit.ly/valentinabenigni) [www.hirondelledesquais.fr](http://bit.ly/valentinabenigni) En août à Arles, le Flamenco est reine ! FlamencA un Festival d’Envergure Internationale, mettant en avant les Artistes plus prometteurs de la nouvelle Génération du Flamenco. Nous avons pour Vocation de Transmettre, faire Découvrir, Rayonner ce genre musical, le plus riche au monde. FlamencA développe des propositions artistiques croisées : danse, musique, chant, photographie, poésie. Le festival FlamencA impulse les rencontres, la magie de l’improvisation de la spontanéité. En présentant les artistes les plus prometteurs de la nouvelle génération du flamenco, ce festival développe des tendances esthétiques contemporaines novatrices tout en respectant le flamenco « pur ». Une option contemporaine, jeune et dynamique issue du flamenco le plus traditionnel. Ce parti pris, la qualité de nos propositions, fait de FlamencA en seulement 3 éditions, la révélation des festivals flamenco en France. Du 5 au 14 août 2021, les artistes flamenco, musiciennes, musiciens, danseuses, danseur et chanteuses, chanteurs, poétesses, investiront divers lieux prestigieux de la ville d’Arles.Renseignements: [[festival.flamenca@gmail.com](mailto:festival.flamenca@gmail.com)](mailto:festival.flamenca@gmail.com) Réservations : [[http://www.arlestourisme.com](http://www.arlestourisme.com)](http://www.arlestourisme.com) « Covid-19 » Les mesures barrières socles à respecter sont : • La distanciation physique d’un mètre entre les personnes.• L’hygiène des mains (lavage au savon ou par une solution hydro- alcoolique • Le port d’un masque .

Galerie l’Hirondelle des Quais 75 bis quai de la Roquette 13200 Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône



