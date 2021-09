Respirez ! Un architecte gère vos travaux. Une exposition de l’association Architectes & Particuliers Architectes & Particuliers, 15 octobre 2021, Paris.

du vendredi 15 octobre au dimanche 17 octobre à Architectes & Particuliers

À l’occasion des Journées Nationales de l’Architecture qui se tiendront du vendredi 15 au dimanche 17 octobre 2021 avec pour thème national « Vivre ensemble », l’association **Architectes & Particuliers** (A&P) organise son exposition intitulée **« Respirez ! Un architecte gère vos travaux ! »**. L’association A&P regroupe environ 80 architectes inscrits à l’ordre des architectes (CNOA) dont la spécialité est de travailler pour des clients particuliers. _Les membres de l’association Architectes & Particuliers sont des spécialistes de l’habitat. Qu’ils travaillent depuis 10, 20, 30 ans pour le particulier ou qu’ils débutent dans cette commande, leur méthode de travail leur permet de répondre aux situations les plus complexes et de gérer l’ensemble de l’opération avec les acteurs de la construction. Les JNA sont une occasion unique pour les particuliers de rencontrer les architectes dans leur agence, celle de confrères ou ailleurs._ ### Respirez ! Un architecte gère vos travaux ! ### L’exposition proposée par l’association A&P s’adresse aux particuliers dans le cadre de leur projet de travaux et met en lumière les avantages de faire appel à un architecte pour leur chantier. Respirez, grâce à la présence rassurante de l’architecte ! Vos travaux sont souvent un sujet d’angoisse pour vous : surcouts, retards, malfaçons… L’architecte vous accompagne et conseille à chaque étape du chantier, depuis le choix des entreprises, le suivi des travaux, jusqu’à leur réception. C’est un véritable chef d’orchestre. Respirez, un chantier qui se déroule bien, c’est des études bien menées en amont ! Dès le départ, c’est à la fois une prise en compte de tous les aspects du projet (techniques, financiers, planning, réglementaires…) et une expertise en matière de conception. L’architecte vous écoute et intègre vos besoins tout en vous apportant son regard professionnel. Respirez, dans un espace bien pensé par l’architecte ! Davantage de lumière, de volume, de confort, une mise en valeur des vues extérieures, de nouveaux usages… autant de qualités spatiales qu’un architecte a la capacité d’imaginer et de vous aider à rendre réelles ! Exposition et consultation d’architectes à Paris et en région.

Entrée libre sans réservation

Journées nationales de l’architecture

Architectes & Particuliers 15 rue Richard-Lenoir 75011 Paris Paris Paris 11e Arrondissement Paris



