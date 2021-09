Respirez ! Un architecte gère vos travaux. Consultation gratuite d’architectes Architectes & Particuliers, 16 octobre 2021, Paris.

Respirez ! Un architecte gère vos travaux. Consultation gratuite d’architectes

du samedi 16 octobre au dimanche 17 octobre à Architectes & Particuliers

À l’occasion des Journées nationales de l’architecture qui se tiendront du vendredi 15 au dimanche 17 octobre 2021 avec pour thème national « Vivre ensemble », l’association **Architectes & Particuliers** (A&P) organise des consultations avec ses membres en parallèle de son exposition intitulée **« Respirez ! Un architecte gère vos travaux ! »**. L’association A&P regroupe environ 80 architectes inscrits à l’ordre des architectes (CNOA) dont la spécialité est de travailler pour des clients particuliers. _Les membres de l’association Architectes & Particuliers sont des spécialistes de l’habitat. Qu’ils travaillent depuis 10, 20, 30 ans pour le particulier ou qu’ils débutent dans cette commande, leur méthode de travail leur permet de répondre aux situations les plus complexes et de gérer l’ensemble de l’opération avec les acteurs de la construction. Les JNA sont une occasion unique pour les particuliers de rencontrer les architectes dans leur agence, celle de confrères ou ailleurs._ ### Respirez ! Un architecte gère vos travaux ! ### A l’occasion des JNA venez rencontrer un architecte et lui parler de vos projets ! Ces consultations de 20 minutes sont totalement gratuites et sans engagment, nous nous ferons un plaisir de vous conseiller, que ce soit pour des travaux de rénovation, d’aménagement intérieur ou de construction neuve. Exposition et consultation d’architectes à Paris et en région.

Entrée libre sans réservation et selon disponibilité

Journées nationales de l’architecture

Architectes & Particuliers 15 rue Richard-Lenoir 75011 Paris Paris Paris 11e Arrondissement Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T10:00:00 2021-10-16T19:00:00;2021-10-17T11:00:00 2021-10-17T18:00:00