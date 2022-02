Respirez (Douze Fois) Allende !, 23 mars 2022, Mons-en-Barœul.

Respirez (Douze Fois)

Allende !, le mercredi 23 mars à 15:00

Respirer (douze fois) est un spectacle profondément humain et vibrant. Il narre la rencontre en pleine nuit d’un jeune enfant et d’un vieil homme en proie à des peurs qui les dévorent : celle du noir, de l’abandon, de la mort, de la solitude… Topos universel, la peur est ici abordée – apprivoisée – par le biais de l’attention à l’instant présent, la respiration, la méditation de pleine conscience, sans que cette pratique ne soit jamais nommée. Car rien n’est grandiloquent ici. Et rien n’est imposé. A travers cette rencontre intergénérationnelle, de multiples questionnements surgissent : C’est quoi ressentir ? C’est quoi penser ? C’est quoi grandir ? C’est quoi vivre ? Respirer (douze fois) aborde ces thématiques avec poésie et humour et dessine un univers lumineux qui tord doucement le cou à la morosité, au repli et à ces monstres qui frappent souvent à notre porte.

Tarif plein 8€ / Tarif réduit 6€ / -12 ans 4€ / Monsois 5€ / Monsois -12 ans 3€

Respirer (douze fois) est un spectacle profondément humain et vibrant. Il narre la rencontre en pleine nuit d’un jeune enfant et d’un vieil homme en proie à des peurs qui les dévorent…

Allende ! 2 Place de l’Europe, 59370 Mons-en-Barœul Mons-en-Barœul Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-23T15:00:00 2022-03-23T16:00:00