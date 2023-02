Respire – La Scala (Paris) LA SCALA – LA PICCOLA, 9 février 2023, PARIS.

Respire – La Scala (Paris) LA SCALA – LA PICCOLA. Un spectacle à la date du 2023-04-01 (2023-02-09 au ) 19:30. Tarif : 28.5 à 28.5 euros.

Les Petites Heures SAS (1115542) présentent ce spectacle. Une nuit durant, dans le couloir d’une maternité……une femme en bataille. Elle espère, désespère, espère de nouveau que son enfant née quelques heures auparavant va réussir à respirer toute seule. Derrière la vitre qui les sépare, la mère parle à sa fille, lui raconte le monde pour lui insuffler le désir, l’attirer vers le monde des vivants. Une nuit durant, dans ce couloir, une mère attend et oscille entre rage et supplique, animal doutant de ses forces, être humain qui croit éternellement à la vie. Note de l’auteure « Ce texte est un appel. Pas à ma propre fille, pas même à un enfant existant. Écrit quand la violence et l’obscurantisme semblaient menacer de tous côtés, il s’adresse à tous ceux d’entre nous guettés par l’hésitation – l’hésitation face au tremblement du monde, à l’incertitude, à la difficulté d’être et de persister dans cet être. Il fait miroiter à ces hésitants la joie et la révolte, la liberté et l’amour, et les charmes cachés de tout ce qui loge dans les replis des choses. Il espère entraîner un enfant vers la vie – mais c’est nous tous qu’il cherche à rapter. Ce texte est un appel, et pourrait être un chant.» Sophie MaurerDISTRIBUTIONDe Sophie MaurerMis en scène – Panchika VelezAvec Romane Bohringer et Bruno RalleScénographie et lumières – Lucas Jimenez Musique – Baloo Productions Collaboration artistique – Mia Koumpan PRODUCTIONProduction – François Volard, Acte 2 Réservation PMR : 01 40 09 44 30 RESPIRE Respire

LA SCALA – LA PICCOLA PARIS 13 BOULEVARD DE STRASBOURG 75010

. EUR28.5 28.5 euros

