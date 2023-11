« Respire » de Marielle Macé aux éditions Verdier, lecture et discussion avec l’autrice Bibliothèque Buffon Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris « Respire » de Marielle Macé aux éditions Verdier, lecture et discussion avec l’autrice Bibliothèque Buffon Paris, 20 janvier 2024, Paris. Le samedi 20 janvier 2024

de 18h00 à 20h00

.Public adolescents adultes. A partir de 15 ans. gratuit Inscriptions en ligne à partir du 15 décembre sur Billetweb, ou à la bibliothèque Buffon 01 55 43 25 25 sur les horaires d’ouverture « Le corps en mouvement » thème de la Nuit de la Lecture 2023, une belle occasion pour écouter Marielle Macé lire « Respire » paru à la rentrée aux éditions Verdier. « A la respiration, c’est vrai, il faut tout un monde. Respirer c’est éprouver que l’on doit le fonctionnement de son organisme à beaucoup d’autres, qui nous le doivent à leur tour. Nous respirons le dehors et le dehors respire, nous respire et se respire en nous ». Respire de Marielle Macé. inscriptions à partir du 15 décembre ici date et lieu : 20 janvier 2023 à 18h. Bibliothèque Buffon, 15 bis rue Buffon. 75005 Paris. Auditorium 5e étage. Bibliothèque Buffon 15 Bis rue Buffon 75005 Paris Contact : https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-buffon-1682 +33155432525 https://www.facebook.com/BuffonCDML https://www.facebook.com/BuffonCDML https://www.billetweb.fr/respire-de-marielle-mace-lecture-et-discussion

