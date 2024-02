Respire ! Médiathèque de Barbentane Barbentane, samedi 16 mars 2024.

Respire L’histoire déjantée de la bicyclette. Spectacle proposé par la bibliothèque départementale des Bouches-du-Rhône

Un spectacle qui promeut l’utilisation de la bicyclette.

C’est une comédie-documentée sur l’histoire de la bicyclette, depuis sa création jusqu’à nos jours. De l’émancipation de la femme, en passant par l’hégémonie de l’automobile, jusqu’au renouveau du vélo, La Luba nous fait pédaler avec humour, tendresse et espoir.



Jean-Bat, maître de conférences macho, est financé par un lobby automobile pour animer une conférence sur l’histoire de la bicyclette. Charlotte, son assistante, une citoyenne impliquée dans l’alternative à l’automobile individuelle, va se révolter et s’émanciper au fur et à mesure de l’avancée de la comédie .



Outre la pure sensibilisation à l’alternative au tout-automobile, l’objectif de ce spectacle est de faire ressentir la relation d’intimité avec la bicyclette qu’on a toujours eu dans notre histoire.

A travers une mise en scène quelque peu clownesque, on se souvient ou apprend que le vélo a été proche de nous, émancipateur, résistant, écologique et aujourd’hui, qu’il est un moyen de déplacement révélant notre humanité et tourné vers l’avenir.



Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles. .

Début : 2024-03-16 17:00:00

fin : 2024-03-16

Médiathèque de Barbentane 2 Chemin de la Glacière

Barbentane 13570 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur mediatheque@barbentane.fr

