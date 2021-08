Orléans Palais des sports d'Orléans Loiret, Orléans Respiration & Sensation Palais des sports d’Orléans Orléans Catégories d’évènement: Loiret

du mardi 7 septembre au mardi 28 septembre

– Permettre à ceux qui ont contracté la Covid de retrouver une condition physique optimale par un entrainement corporel adapté et atténuer ou supprimer les symptômes prolongés de grande fatigue, cardiaque, articulaire et essoufflement après les séances de rééducations – Permettre à ceux qui le souhaitent de retrouver ou de développer leur capacité pulmonaire tout en améliorant leur souplesse Venez découvrir ce nouveau cours basé sur un travail corporel en conscience améliorant : l’endurance, le souffle, la souplesse afin de se sentir mieux dans son corps et dans sa tête. **Au palais des sports, le mardi de 13h30 à 14h30 dès le 7 septembre**

146€ de septembre à juin

Palais des sports d'Orléans Orléans

2021-09-07T13:30:00 2021-09-07T14:30:00;2021-09-14T13:30:00 2021-09-14T14:30:00;2021-09-21T13:30:00 2021-09-21T14:30:00;2021-09-28T13:30:00 2021-09-28T14:30:00

