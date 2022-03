Respiration en cohérence cardiaque dans les vignes Westhalten, 9 avril 2022, Westhalten.

Respiration en cohérence cardiaque dans les vignes Westhalten

2022-04-09 – 2022-04-11

Westhalten Haut-Rhin

EUR La cohérence cardiaque est un outil simple, sans contre-indication et à la portée de tous. C’est votre passeport santé physique et mental vers un bien être durable.

Profitez d’un environnement de plein air revigorant afin de pratiquer la respiration consciente dans un objectif thérapeutique. Venez découvrir les bons gestes respiratoires bénéfiques pour notre santé et notre immunité. Plusieurs séances par jour, durée une heure environ pour tout niveau. Chaque séance est limitée à 10 personnes en respect des règles sanitaires, la réservation est de ce fait vivement conseillée.

Venez découvrir les bons gestes respiratoires bénéfiques pour notre santé et notre immunité. Plusieurs séances par jour, durée une heure environ pour tout niveau. Chaque séance est limitée à 10 personnes en respect des règles sanitaires, la réservation est de ce fait vivement conseillée.

La cohérence cardiaque est un outil simple, sans contre-indication et à la portée de tous. C’est votre passeport santé physique et mental vers un bien être durable.

Profitez d’un environnement de plein air revigorant afin de pratiquer la respiration consciente dans un objectif thérapeutique. Venez découvrir les bons gestes respiratoires bénéfiques pour notre santé et notre immunité. Plusieurs séances par jour, durée une heure environ pour tout niveau. Chaque séance est limitée à 10 personnes en respect des règles sanitaires, la réservation est de ce fait vivement conseillée.

Westhalten

dernière mise à jour : 2022-03-02 par