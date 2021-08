La Roche-Jaudy La Roche-Jaudy Côtes-d'Armor, La Roche-Jaudy Respiration au jardin – La sophrologie au naturel La Roche-Jaudy La Roche-Jaudy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

La Roche-Jaudy

Respiration au jardin – La sophrologie au naturel La Roche-Jaudy, 16 août 2021, La Roche-Jaudy. Respiration au jardin – La sophrologie au naturel 2021-08-16 – 2021-08-16

La Roche-Jaudy Côtes d’Armor La sophrologue, Corinne Vermillard propose des séances (re)découvertes au grand air cet été, dans le jardin du Presbytère à La Roche-Derrien. Des séances pour un moment d’initiation à la relaxation dynamique et à la pleine présence. Au programme : relâchement musculaire, respiration apaisante pour calmer le mental, s’exercer à l’évocation positive en s’inspirant de la richesse sensorielle du lieu.

