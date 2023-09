Respir’Athlon Paris : 1ère édition ! Buttes Montmartre Paris, 30 septembre 2023, Paris.

Du samedi 30 septembre 2023 au dimanche 01 octobre 2023 :

.Tout public. gratuit sous condition

Un weekend de mobilisation organisé par la Fondation du Souffle autour de l’activité physique pour mieux prévenir les maladies respiratoires et mieux vivre avec au quotidien.

Le Respir’Athlon au Jardin du Luxembourg !

Samedi 30 septembre de 10h00 à 16h00, Place André Honnorat, entrée du jardin du Luxembourg

Pour sensibiliser le grand-public aux maladies respiratoires et mieux prévenir certaines pathologies, la Fondation du Souffle organise au sein du jardin du Luxembourg un événement autour de l’activité physique destiné à tous, à la fois ludique et pédagogique.

Les bienfaits d’une activité physique sur les maladies respiratoires sont indéniables mais faut-il encore connaître sa capacité respiratoire pour adapter sa pratique à son état physique. Ainsi, tout au long de la journée, la Fondation du Souffle et ses partenaires proposeront au grand-public et aux personnes atteintes d’une maladie respiratoire, de tester leur souffle, d’échanger avec des professionnels de santé mais aussi des coachs sportifs. L’objectif ? Faire le plein de conseils et d’idées pour développer son activité physique de façon adaptée, tout en s’amusant ! Plusieurs stands et animations pour petits et grands sont à découvrir sur place.Ouvert à tous, animations tout au long de la journée, plus d’informations ici

L’UrbanTrail de la Fondation du Souffle, en courant ou en marchant !

1er octobre à 9h30 au pied du Sacré Cœur (départ square Nadar – arrivée sur le parvis du Sacré Cœur)

La 4ème édition de l’UbanTrail de la Fondation du Souffle est lancée pour sensibiliser un large public à la nécessité de la pratique sportive pour une meilleure santé respiratoire. Cet événement préventif à la fois sportif, solidaire et intergénérationnel, attire chaque année plus d’un millier de participants et permet de collecter pour soutenir les missions de la Fondation.

Le nombre d’inscrits étant limité à 1500 personnes pour les coureurs et 200 pour les marcheurs, les Parisiens ont jusqu’au 28 septembre pour s’inscrire à cette course-marche de 7 km, empruntant 1200 marches !

Informations et inscription :https://www.utbmontmartre.fr

Buttes Montmartre Square Nadar 75018 Paris

Contact : elise.sagnard@lesouffle.org

@runly Urban Trail Montmartre de la Fondation du Souffle