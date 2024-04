RESPECTONS NOS DIFFÉRENCES Espace Tully Thonon-les-Bains, mercredi 3 avril 2024.

RESPECTONS NOS DIFFÉRENCES Stands d’informations, expositions, animations, jeux, discussions et ateliers l’expression : 3 avril après-midi : lycéens et tout public, 4 avril matin : écoles primaires et l’après-midi : collégiens 3 et 4 avril Espace Tully Entrée gratuite – Parking gratuit et ligne B bus START

Début : 2024-04-03T13:30:00+02:00 – 2024-04-03T16:30:00+02:00

Fin : 2024-04-04T13:30:00+02:00 – 2024-04-04T16:30:00+02:00

A l’occasion des Journées d’éducation contre les discriminations et le racisme, le Comité local des Semaines contre les discriminations et le racisme secteur Thonon/Chablais accueille, autour de stands d’informations, expositions, animations, jeux, discussions et ateliers l’expression :

mercredi 3 avril 2024 après-midi : lycéens et tout public

: lycéens et tout public jeudi 4 avril 2024 matin : écoles primaires

: écoles primaires jeudi 4 avril 2024 après-midi : collégiens

Partenaires de l’événement : Amnesty International, Association Contact Haute-Savoie, Association Handiventure, Centre social de Thonon-les-Bains, CFA LP Chablais, Club Kiwanis Thonon-Evian-Chablais, Collectif Plur~iel.x.s, Délégué du défenseur des droits, EPDA de Prévention spécialisée, FOL74, Foyer culturel de Sciez et du Chablais, GEM La Vie 74, Info Jeunes Thonon Agglomération, Inspectrices Académiques des circonscriptions de Thonon et Evian, LADAPT SAMSAH, Léman Santé Sexualité, les Restos du Cœur, LICRA, lycée hôtelier Savoie Léman, lycée Jeanne d’Arc, lycée la Versoie, PositiveMinders, SEJA PUBLIER, Service Cohésion des territoires et citoyenneté Thonon Agglomération, Solidarité Migrants, en partenariat avec la Ville de Thonon

Avec le soutien de la DILCRAH, du SDJES et de la Préfecture

Espace Tully 8 avenue des Abattoirs 74200 Thonon-les-Bains Thonon-les-Bains 74200 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

éducation pédagogie