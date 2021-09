Meudon Espace culturel Robert-Doisneau Hauts-de-Seine, Meudon RESPECT (vost) Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

L’ascension de la carrière d’Aretha Franklin, de ses débuts d’enfant de chœur dans l’église de son père à sa renommée internationale. RESPECT est la remarquable réelle histoire retraçant le parcours de cette icône de la musique. BIOPIC MUSICAL DE LIESL TOMMY AVEC JENNIFER HUDSON… ETATS-UNIS – 2020 – 2H25 Espace culturel Robert-Doisneau 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Meudon Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-30T20:30:00 2021-09-30T22:55:00;2021-10-01T17:00:00 2021-10-01T19:25:00;2021-10-02T14:30:00 2021-10-02T16:55:00

