Respect Tour – Hommage à Aretha Franklin Théâtre du Casino Barrière, 19 mars 2022, Les Ponts-de-Cé.

Respect Tour – Hommage à Aretha Franklin

Théâtre du Casino Barrière, le samedi 19 mars à 20:30

La talentueuse Cheryl “Pepsii” Riley est en tournée exceptionnelle en France pour rendre hommage à Aretha Franklin et à la soul. Elle sera accompagnée d’un groupe pour qui ce genre musical n’a aucun secret : l’une et l’autre entendent bien faire vibrer le public au son de “I Say A Little Prayer”, “A Natural Woman” ou “Respect”, immortelles et toujours aussi pertinentes.

à partir de 31€

Cheryl Pepsii Riley, une des vocalistes américaines les plus douées de sa génération, fait revivre Aretha Franklin le temps d’un hommage qui inspire le… Respect !

Théâtre du Casino Barrière 777 Ponts de Flandres Les Ponts-de-Cé Maine-et-Loire



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-19T20:30:00 2022-03-19T22:00:00