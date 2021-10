Marseille Le Molotov Bouches-du-Rhône, Marseille RESPECT THE ELDERS DANCEHALL PARTY Le Molotov Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Le Molotov, le samedi 6 novembre à 20:30

LaTizane Production & Tropical Cut proudly invite you to a Night Called RESPECT THE ELDERS DANCEHALL PARTY Music play by: Willy TANTUDY & Doctor WICKED Consolidate by Artists like: TOKO BLAZE / MALIK FAHIM / DON MALEKO / GHOST RIDER / JERRY JULIAN / JAGDISH KINOO & Many more.

Prix libre

♫Dancehall, Reggae, Soundsystem♫ Le Molotov 3, place Paul Cezanne, 13006 Marseille

2021-11-06T20:30:00 2021-11-06T01:30:00

