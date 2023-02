RESPECT A TRIBUTE TO ARETHA FRANKLIN L’OLYMPIA, 7 mai 2023, PARIS.

RESPECT A TRIBUTE TO ARETHA FRANKLIN L’OLYMPIA. Un spectacle à la date du 2023-05-07 à 19:00 (2023-05-07 au ). Tarif : 54.75 à 87.75 euros.

GERARD DROUOT PRODUCTIONS (L-R-21-11645/13065) présente RESPECTA TRIBUTE TO ARETHA FRANKLINAretha Franklin. Reine incontestée de la Soul. Lauréate de plusieurs Grammy Awards. Première femme intronisée au Rock and Roll Hall of Fame. La Queen of Soul s’éteint un 16 août 2018 à Détroit suite à une vie pleine de couleurs.Le spectacle intitulé « RESPECT – The Aretha Franklin Tribute Show » mettra les points culminants de sa carrière en valeur et présentera une riche partie de son œuvre musicale en alliant divertissement, anecdotes biographiques et qualité musicale.Un groupe composé de dix musiciens (batterie, percussions, basse, guitare, clavier, orgue Hammond et section cuivre), de trois choristes et de cinq chanteuses principales assurera ce voyage musical dans l’authenticité de l’époque.Les chanteuses principales, Darnita Rogers, Noreda Graves, Donniele Graves, April « Journi » Cook et Menoosha Susungi interprèteront les plus grands succès internationaux d’Aretha Franklin dont, « I Never Loved A Man », « Respect », « Chain Of Fools », « Natural Woman », « Think », « I Say A Little Prayer », « Don’t Play That Song », « Spanish Harlem », « Rock Steady », « Until You Come Back To Me », « Angel » et ‘Ain’t No Way’, chacune à sa manière, avec richesse en expression et en individualité. Elles rendront hommage à la prodige du chant Gospel également à travers des joyaux moins connus, à savoir « I Know You Were Waiting » (Duo avec George Michael), « Sisters Are Doin’ It For Themselves » (Duo avec The Eurythmics) ou encore à l’aide de ballades bouleversantes telles que « Bridge Over Troubled Water ».La chanteuse et animatrice Menoosha Susungi présentera la soirée, au choix en anglais, français ou allemand.Ce spectacle est dédié avec Amour et Respect à Aretha Louise Franklin. L’immortelle Queen of Soul, qui à travers son œuvre, vivra à jamais dans nos cœurs.Réservations P.R.M. : 01 47 42 94 88

Votre billet est ici

L’OLYMPIA PARIS 28, BD DES CAPUCINES Paris

GERARD DROUOT PRODUCTIONS (L-R-21-11645/13065) présente

RESPECT

A TRIBUTE TO ARETHA FRANKLIN

Aretha Franklin. Reine incontestée de la Soul. Lauréate de plusieurs Grammy Awards. Première femme intronisée au Rock and Roll Hall of Fame. La Queen of Soul s’éteint un 16 août 2018 à Détroit suite à une vie pleine de couleurs.

Le spectacle intitulé « RESPECT – The Aretha Franklin Tribute Show » mettra les points culminants de sa carrière en valeur et présentera une riche partie de son œuvre musicale en alliant divertissement, anecdotes biographiques et qualité musicale.

Un groupe composé de dix musiciens (batterie, percussions, basse, guitare, clavier, orgue Hammond et section cuivre), de trois choristes et de cinq chanteuses principales assurera ce voyage musical dans l’authenticité de l’époque.

Les chanteuses principales, Darnita Rogers, Noreda Graves, Donniele Graves, April « Journi » Cook et Menoosha Susungi interprèteront les plus grands succès internationaux d’Aretha Franklin dont, « I Never Loved A Man », « Respect », « Chain Of Fools », « Natural Woman », « Think », « I Say A Little Prayer », « Don’t Play That Song », « Spanish Harlem », « Rock Steady », « Until You Come Back To Me », « Angel » et ‘Ain’t No Way’, chacune à sa manière, avec richesse en expression et en individualité. Elles rendront hommage à la prodige du chant Gospel également à travers des joyaux moins connus, à savoir « I Know You Were Waiting » (Duo avec George Michael), « Sisters Are Doin’ It For Themselves » (Duo avec The Eurythmics) ou encore à l’aide de ballades bouleversantes telles que « Bridge Over Troubled Water ».

La chanteuse et animatrice Menoosha Susungi présentera la soirée, au choix en anglais, français ou allemand.

Ce spectacle est dédié avec Amour et Respect à Aretha Louise Franklin. L’immortelle Queen of Soul, qui à travers son œuvre, vivra à jamais dans nos cœurs.

Réservations P.R.M. : 01 47 42 94 88

.54.75 EUR54.75.

Votre billet est ici