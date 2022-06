Résonances – Théâtre au jardin, 14 juillet 2022, .

Résonances – Théâtre au jardin



2022-07-14 – 2022-07-14

Les participants aux stages théâtre et à l’atelier d’écriture, entremêlent les fruits de leurs explorations et font résonner les mots et les voix dans les allées du jardin.

Les participants aux stages théâtre et à l’atelier d’écriture, entremêlent les fruits de leurs explorations et font résonner les mots et les voix dans les allées du jardin.

Les participants aux stages théâtre et à l’atelier d’écriture, entremêlent les fruits de leurs explorations et font résonner les mots et les voix dans les allées du jardin.

dernière mise à jour : 2022-06-28 par