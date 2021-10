Strasbourg Parc des Expos - Wacken Bas-Rhin, Strasbourg Résonance[s] Parc des Expos – Wacken Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Des dizaines de professionnels des métiers d’art venus de la France entière et de plusieurs pays européens seront présents dans les allées du Parc des Expos de Strasbourg. Ils présentent et exposent **leurs œuvres et leurs** **productions artisanales** au public, composé de passionnés ou simples curieux. **170 professionnels des métiers d’art de toute l’Europe**, sélectionnés pour leur **originalité et leur savoir-faire** seront présents lors du salon européen des métiers d’art 2021. Retrouvez ainsi des créations contemporaines dans des domaines aussi variés que les arts de la table, la mode, le mobilier, la sculpture, la décoration, le bijou ou encore les arts graphiques. Le Salon **Résonance[s]** Strasbourg met en lumière chaque année un invité d’honneur, qui peut être un pays, une région, un collectif d’artistes ou une entreprise… L’invité d’honneur de cette année sera **La Maison du Pli** – Karen Grigorian, maître plisseur à Paris, qui travaille avec les grandes maisons de Haute Couture. Une **exposition collective, BIRD.COLLECT[S]**, vous sera présentée sur le thème du nichoir, qui donnera lieu à une vente aux enchères. Des conférences, des ateliers pour les enfants ainsi que des démonstrations commentées et projetées sont également au programme du salon strasbourgeois pour que chacun y trouve son compte !

Billet sur place : 8 € • Billet sur site ici : 7 € • Tarif réduit le lundi : 5 € • Etudiants & moins de 18 ans : gratuit

C’est avec un plaisir que la frémaa vous présente la 9ème édition du salon Résonance[s], salon emblématique des métiers d’art, qui se tiendra du 11 au 15 novembre 2021 au Parc Expo de Strasbourg. Parc des Expos – Wacken Chemin du Wacken 67000 Strasbourg Strasbourg Wacken Bas-Rhin

2021-11-11T10:00:00 2021-11-11T19:00:00;2021-11-12T10:00:00 2021-11-12T19:00:00;2021-11-13T10:00:00 2021-11-13T19:00:00;2021-11-14T10:00:00 2021-11-14T19:00:00;2021-11-15T10:00:00 2021-11-15T18:00:00

