L’Orchestre National d’Île-de-France, sous la direction de Ryan McAdams, tisse des liens entre les époques, de Beethoven à Bryce Dessner en passant par Schreker. Habitué des créations, Ryan McAdams est, tout comme l’Orchestre National d’Île-de-France (qui a co-commissionné l’œuvre), un défenseur investi de la musique d’aujourd’hui. Il donne ainsi la première française du Concerto pour trombone de Bryce Dessner, compositeur et artiste éclectique qui navigue entre musique contemporaine, musique de film et rock. Écrite pour Jörgen van Rijen, qui l’interprète lors de ce concert, l’œuvre a conquis les audiences lors de sa première à la Philharmonie de Cologne en septembre 2020 ainsi qu’à l’occasion de sa création américaine. En regard de cette pièce, la célébrissime Cinquième de Beethoven et la Symphonie de chambre de Schreker, chef-d’œuvre d’orchestration composé durant la Première Guerre mondiale. Lieu : Grande salle Pierre Boulez – Philharmonie Concerts -> Classique Philharmonie de Paris 221 Avenue Jean Jaurès Paris 75019

Contact :Philharmonie de Paris +33144844484 contact@cite-musique.fr https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/22683

