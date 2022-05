Résonances en chaînes, une traversée musicale du Bassin minier Patrimoine mondial

2022-07-09 – 2022-07-09 Un parcours de découverte patrimonial à vélo de 10kms au cœur du Bassin minier ponctué de pause musicale par Julien Lahaye de la Compagnie Convivencia. Une manière original de fêter les 10 ans de l’inscription du Bassin minier au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Dans le cadre des 10 ans de l’inscription du Bassin minier au Patrimoine mondial UNESCO. Parcours découverte patrimonial et musical autour du Louvre-Lens. info@tourisme-lenslievin.fr +33 3 21 67 66 66 https://www.billetweb.fr/resonnances-en-chaines-une-traversee-musicale-du-bassin-minier-patrimoine-mondial Un parcours de découverte patrimonial à vélo de 10kms au cœur du Bassin minier ponctué de pause musicale par Julien Lahaye de la Compagnie Convivencia. Une manière original de fêter les 10 ans de l’inscription du Bassin minier au Patrimoine mondial de l’UNESCO. dernière mise à jour : 2022-03-31 par

