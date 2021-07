Paris Bassin de la Villette Paris Résonances d’Afrique à Paris Plages – Strauss le Serpent Bassin de la Villette Paris Catégorie d’évènement: Paris

Du 10 au 11 juillet 2021

samedi de 16h à 16h30

et dimanche de 12h30 à 13h

gratuit

Strauss Serpent a frappé rapidement les esprits. Les téléspectateurs africains ont découvert en 2017 ce jeune homme qui se sert de son corps pour dessiner des figures et raconter des histoires. STRAUSS LE SERPENT – République du Congo Performance 10 juillet 16h et 11 juillet 12h30 Ce jeune congolais de Brazzaville danse avec un talent presque surnaturel. Il se contorsionne et ondule son corps avec la grâce d'un reptile. Son incroyable souplesse devient un moyen d'expression dont la gestuelle désarticulée ne laisse personne indifférent. Aujourd'hui, il est devenu la voix des contorsionnistes africains qui militent pour la reconnaissance de leur art à travers le continent et sous d'autres cieux. L'artiste, émerveille et parfois terrifie le public avec son incroyable agilité. L'artiste, émerveille et parfois terrifie le public avec son incroyable agilité. Bassin de la Villette 48 quai de la Loire Paris

