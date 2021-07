Paris bibliocité Paris Résonances d’Afrique à Paris Plages – Spectacle Lilanimo bibliocité Paris Catégorie d’évènement: Paris

Le samedi 10 juillet 2021

Le samedi 10 juillet 2021

Pas à pas dans les pas des éléphants à la rivière. Voici un conte plein d’humour, entraînant, interprété par Ladji Diallo, un artiste aux multiples facettes : comédien, conteur et chanteur. Pour les 3 – 6 ans – Samedi 10 Juillet 10h30 & 11h30 (2 séances) « Je suis né à Paris, rue Saint Maur, y ai vécu neuf ans, puis j’ai immigré en banlieue, laissant traîner derrière moi un tronc nu… À vingt et un ans, je ressens le besoin de nourrir mes racines, restées quelque part au Mali, le long du fleuve Niger, pour m’épanouir dans un pays qui est le mien, la France, sur une terre qui n’est pas la mienne. Cette quête d’identité me guide dans les profondeurs de l’Afrique, où l’art et le sacré sont intimement liés. L’Afrique se révèle peu à peu. Je m’en imprègne, j’en vis et j’en ris. Ma rencontre avec le grand Griot Sotigui Kouyaté, ses enfants Hassane et Dani, me propulse dans l’art de conter. » – Ladji Diallo Spectacles -> Jeune public bibliocité 3 impasse de la Planchette Paris 75003

