Résonances d'Afrique à Paris Plages – Sofiane Hamma Bassin de la Villette, 10 juillet 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 10 juillet 2021

de 19h à 20h

gratuit

Sofiane Hamma, figure majeure du Hip hop algérien, pionnier hardcore de la grande époque où les rappeurs étaient seuls à s’élever contre les terroristes, Sofiane Hamma n’a jamais lâché l’affaire.

Sofiane Hamma – Algérie

Scène concert : 10 juillet 19h

Loin des dérives commerciales du rap, il peaufinait son retour avec des compositions mêlant old school et nouvelles tendances. Ce sont les réseaux sociaux et la jeune génération des rappeurs algériens qui lui ont fait prendre conscience de son impact actuel. Du coup, le loup ressort de l’ombre…Et ses coups de gueule sont toujours aussi virulents, ses morceaux toujours aussi implacables. A travers ses feats et collaboration avec de jeunes rappeurs d’Algérie, Sofiane Hamma a renoué avec le hip hop actuel et vivant.

Bassin de la Villette Place de la bataille de Stalingrad Paris 75019

