Résonances d’Afrique à Paris Plages – Poko Poko Bassin de la Villette, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 10 juillet 2021

de 17h à 19h

gratuit

Poko Poko est un projet de musique électronique né de la collaboration entre le producteur congolais et co-fondateur du label Hakuna Kulala, Rey Sapienz et de la chanteuse franco-ghanéene Pö.

Poko Poko

Rey Sapienz est un MC, producteur, DJ et également fondateur du label Hakuna Kulala et membre de l’équipe du Nyege Nyege festival. Il a grandi en République Démocratique du Congo et a ensuite acquis une renommée sur la scène underground de Kampala. Au fil du temps, il a sculpté son identité ; a transformé les soukous congolais, y a intégré des inspirations techno. Il créé son propre genre « Congo Techno ». Ses sets sont plein de textures, alimentés par des tempos inattendus, souvent enrichis d’ambiances vocales onyriques.

Pö est une chanteuse, DJ, productrice de musique, artiste visuelle et interprète principale de Poko Poko. Elle a grandi entre l’Europe et l’Afrique et a accumulé les expériences artistiques, les collaborations et s’est nourrie de nombreuses influences étant impliquée dans les arts partout où elle est allée, notamment avec l’association Farrawo (Mali), Tundra (Canada) et la Fondation Boutiq (Ouganda). En juin 2018, elle rencontre le collectif Nyege Nyege et rejoint le producteur congolais Rey Sapienz. Ensemble, ils forment Poko Poko.

L’alchimie qui s’opère entre les deux membres donne des morceaux prêts à faire danser les clubs. Le duo surfe sur l’esprit panafricain queer et festif. Parfois, cet esprit prend la forme d’une ligne de guitare soukous, d’autres fois il est indéchiffrable. Il se situe quelque part entre le groove et les atmosphères obscures que créent le style unique du Congo Techno. Pour les accompagner dans cette performance hommage à Kinshasa, Eddy Ekete, vient ajouter au spectacle une touche sonore et visuelle, entre la méduse et le plastique, reflet d’une société de consommation à la poursuite de la croissance.

Avec :

Rey Sapienz

Pö

Eddy Ekete

Bassin de la Villette 48 quai de la Loire Paris 75019

5 : Laumière (296m) 7 : Riquet (313m)



Contact :

Date complète :

Performance kinoise