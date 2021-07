Résonances d’Afrique à Paris Plages – Nairobi Collective Bassin de la Villette, 11 juillet 2021-11 juillet 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le dimanche 11 juillet 2021

de 18h à 19h

gratuit

« Now it is experience talking » est un projet pluri-artistique afro-surréaliste autour du Kenya porté par Nairobi Collective.

Nairobi Collective – Kenya

Scène concert : 11 juillet 18h

Le groupe, tout juste créé, réunit trois artistes d’exception : la chanteuse star nairobienne Muthoni Drummer Queen, révélation d’Africolor 2018, le Dj et producteur futuriste Blinky Bill et l’inventif vidéaste Musa Omusi. Now it is experience talking est un moyen de prendre conscience de la diversité du patrimoine ethnique, culturel et visuel kenyan et d’y poser un regard personnel pour créer un projet enraciné, à la fois local et mondial, familier et pourtant nouveau.

Attendez-vous à une expérience visuelle afro-surréaliste unique mêlant films, illustrations et paysages de nature, le tout mixé à des éléments numérico-fantastiques hyper saturés et de la musique, composée en grande partie en kiswahili, pour se propulser dans le Kenya d’aujourd’hui.

Avec : Muthoni Drummer Queen (chant), Blinky Bill (Djing), Musa Omusi (Vidéo)

Muthoni Drummer Queen – Kenya

Muthoni est née et a grandi à Nairobi. Repoussant les limites elle s’ouvre aux sons présents et futurs en intégrant la musique alternative. Débrouillarde, franc-tireuse, rêveuse et artiste, elle est l’incarnation de l’esprit d’une Afrique internationale. Penser globalement, agir localement, telle est sa devise.

Bassin de la Villette 48 quai de la Loire Paris 75019

5 : Laumière (296m) 7 : Riquet (313m)



Nairobi Collective – Muthoni Drummer Queen