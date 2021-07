Résonances d’Afrique à Paris Plages – Lova Lova Bassin de la Villette, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 10 au 11 juillet 2021 :

samedi de 20h à 21h30

et dimanche de 19h à 20h

gratuit

Depuis 2016, Wilfried Luzele, aka Lova Lova, évolue au sein de la scène culturelle alternative kinoise (République Démocratique du Congo) entant que musicien et performer. Son style musical est multiple, principalement rock, parfois punk et souvent inspiré de la musique traditionnelle congolaise.

Il chante en Lingala, en Kikongo et en Français. Ses textes décrivent avec humour et intensité la vie urbaine de Kinshasa. Parfois, ses mots quittent le réel pour s’envoler vers des univers fantasmagoriques et des paysages délirants.

Son univers visuel a été mit en valeur dans les expositions “Kinshasa 2050 : Digital city” (Institut Français de Kinshasa, 2017), “Chroniques de Kinshasa” (Musée des Arts Modeste de Sète, France, 2019) et « Yambi: Our house is your house » (Acud, Berlin, Allemagne, 2019), projet pour lequel il a obtenu le Fond de Co-production International du Goethe-Institut.

En 2017, il a réalisé la bande originale de la web série “Kinshasa Collection” et à participé à un spectacle hybride à Berlin (ALL) au sein du même projet.

En 2018, il a donné un concert au festival de cinéma de Douarnenez (FR) qui l’avait élu “coup de cœur musical”. La même année, il lance son premier album intitulé «Kizobazoba», produit grâce à un financement participatif, et joué un concert à l’Institut Français de Kinshasa (RDC) à l’occasion de la sortie de l’album.

Wilfried Luzele est également co-créateur et coordinateur de l’espace d’art Double Vision dans son quartier de Bandalungwa, depuis 2016.

En 2019 il à sort l’album « Mokili na poche » en collaboration avec les enfants de l’atelier Kamikazi et Oyo project.

