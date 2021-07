Résonances d’Afrique à Paris Plages – L’Homme Canette Bassin de la Villette, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 10 au 11 juillet 2021 :

samedi de 18h à 18h30

et dimanche de 11h à 11h30

gratuit

Né à Kinshasa, le 19 mai 1978. Eddy Ekete est un artiste plasticien qui travaille sur plusieurs champs artistiques : la peinture, la sculpture et la performance.

Déambulation : 10 juillet 18h et 11 juillet 11h

Après la fin de ses études à l’école des Beaux-arts de Kinshasa en 2002, Il est venu poursuivre sa formation à l’École supérieur des Arts décoratifs de Strasbourg en 2005 et a obtenu son diplôme de DNSEP en 2008. Membre fondateur du collectif Ezapossibles (Kinshasa 2003), de l’association et lieu La Semencerie (Strasbourg 2009), des Rencontres Internationales Kinact (Kinshasa 2015) et du lieu-coopérative d’artistes Ndaku Ya La Vie Est Belle (Kinshasa, 2018), il confronte toujours sa démarche artistique à l’environnement urbain. Son travail est ainsi empli d’observations anthropologiques ; Eddy Ekete crée toujours son travail comme un miroir au monde qui l’entoure.

Spectacles -> Cirque / Art de la Rue

Bassin de la Villette quai de Seine Paris 75019

5 : Laumière (296m) 7 : Riquet (313m)



Contact :DGRI 0142765412

Spectacles -> Cirque / Art de la Rue Étudiants;Insolite;Ados;Plein air;En famille;Enfants

Date complète :

2021-07-10T18:00:00+02:00_2021-07-10T18:30:00+02:00;2021-07-11T11:00:00+02:00_2021-07-11T11:30:00+02:00

L’homme Canette