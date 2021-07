Paris Bassin de la Villette Paris Résonances d’Afrique à Paris Plages – Les Tambourlingueurs Bassin de la Villette Paris Catégorie d’évènement: Paris

Résonances d'Afrique à Paris Plages – Les Tambourlingueurs Bassin de la Villette, 11 juillet 2021

de 17h à 18h

gratuit

Les tambourlingueurs, c’est une troupe déambulatoire tout terrain qui aborde un répertoire varié de rythmes, chants et danses traditionnels du Mali. Le projet est né d’une rencontre entre le travail d’artistes maliens et les projets pédagogiques menés par la protection judiciaire de la jeunesse. La fanfare de percussions est réunie autour de la sublime voix de Nanou Coul. Cette association donne naissance à la création d’une formation musicale de rue, promesse d’un voyage au cœur de l’incroyable empire mandingue Avec : Nanou Coul (Chant), Ibrahima Diabaté (Dundun), Stéphane Rodot (Djembé), Daouda Dembélé (Guitare), Moussa Diabaté (Balafon). Nanou Coul Nanou Coul est une chanteuse malienne qui a sorti plusieurs albums de musique en solo. Sa musique se rapproche de celle des grands orchestres africains. Elle chante en bambara ou soninké sur les thèmes des femmes, de l’éducation… Spectacles -> Autre spectacle Bassin de la Villette quai de Seine Paris 75019

2021-07-11T17:00:00+02:00_2021-07-11T18:00:00+02:00

