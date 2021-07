Résonances d’Afrique à Paris Plages – Le Capitaine Alexandre Bassin de la Villette, 11 juillet 2021-11 juillet 2021, Paris.

Le dimanche 11 juillet 2021

de 15h à 16h

gratuit

Marc Alexandre Oho Bambe dit Capitaine Alexandre (en hommage à René Char), est un poète slameur. Dandy de grand chemin écrivant au tempo du cœur.

Marc Alexandre Oho Bambe – Cameroun

Poésie, musique et fraternité rieuse. Capitaine Alexandre et Calvin Yug complices à la scène comme à la vie, chantent les possibles ensemble. Ensemencer le jour, recommencer l’amour, arracher la joie, voilà le programme. Et on en redemande. Les mots des poètes célèbrent la vie ici et maintenant, habillés de chants d’âmes et de notes bleues éclatantes, délicates et puissantes. Les voix liées éveillent nos consciences, nous appellent à l’heure et à la lumière de nous-mêmes. Debout. Debout. Pour danser, chanter, slamer, partager. La liesse d’être vivant. Ensemble. Debout.Bienvenue à bord d’un navire, qui ne sait pas où il va.

Issu d’une longue lignée d’auteurs humanistes, Capitaine Alexandre inscrit ses mots et ses pas dans ceux, essentiels, de ses guides à penser et professeurs d’espérance. Il explore de nouveaux champs d’actions culturelles et pédagogiques autour de la lecture sensible et du slam. Avec une approche par le corps/cœur de textes classiques et contemporains, il pose comme objectif d’inviter/d’initier les jeunes à une praxis poétique permettant de saisir les enjeux du monde, produire de l’intelligence collective et du sens commun, de la subjectivité et de la citoyenneté.

