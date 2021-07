Résonances d’Afrique à Paris Plages – Binda Ngazolo Bassin de la Villette, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 10 au 11 juillet 2021 :

dimanche de 10h30 à 11h

et samedi de 15h à 15h30

gratuit

À la croisée des chemins, ceux de la tradition Beti de son Cameroun natal et ceux de l’implosion des grandes métropoles Africaines, Binda Ngazolo a appris à conter, comme on apprend à marcher. Conteur, comédien et metteur en scène, il puise son inspiration dans l’existence afin de partager les expériences dont la vie recèle.

Binda Ngazolo – Cameroun

Scène concert : 10 juillet 15h00

Les Chroniques de Fela (à partir de 10 ans) – 30 mn

Le conteur nous raconte l’histoire de Fela Kuti en revenant sur le texte et le contexte de sa chanson « Sorrow, tears and blood » (Tristesse, larmes et sang), label habituel de la police et de l’armée nigériane des années 70. Pour l’accompagner, le dj Ibaan plantera, en guise de décors, une toile musicale tissée de bribes mêlant paroles et rythmes afrobeat de cet air mythique.

Espace Bibliothèques Hors-les-Murs – 11 juillet 10h30



Le conte jeune public (à partir de 5 ans) – Kigueri l’enfant têtu

Le conteur transmet ici aux plus jeunes, l’histoire de kigueri, enfant né sans tête, sans bras et sans jambes. Suite à une étrange rencontre avec des revenants, il se retrouve avec des membres, comme les autres enfants de son village. Mais Kigueri devient aussi « têtu » : il n’écoute plus ses pauvres parents… il s’en mordra les doigts !

Bassin de la Villette Place de la bataille de Stalingrad Paris 75019

2, 5, 7bis : Jaurès (84m) 2, 5, 7 : Stalingrad (220m)



