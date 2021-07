– BINDA NGAZOLO

À la croisée des chemins, ceux de la tradition Beti de son Cameroun natal et ceux de l’implosion des grandes métropoles Africaines, Binda Ngazolo a appris à conter, comme on apprend à marcher. Conteur, comédien et metteur en scène, il puise son inspiration dans l’existence afin de partager les expériences dont la vie recèle. En savoir plus