Paris Bassin de la Villette Paris Résonances d’Afrique à Paris Plages – Akutuk Bassin de la Villette Paris Catégorie d’évènement: Paris

Résonances d’Afrique à Paris Plages – Akutuk Bassin de la Villette, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 10 au 11 juillet 2021 :

samedi, dimanche de 11h à 11h45

Le dimanche 11 juillet 2021

de 16h à 16h40

gratuit

Originaire du Cameroun, l’Akutuk est une technique de percussions aquatiques à mains nues, un jeu entre l’air, l’eau et le corps. AKUTUK (PERCUSSIONS AQUATIQUE) Originaire du Cameroun, Akutuk raconte l’histoire béti (Sud Cameroun) d’un amour profond entre deux êtres d’exception métamorphosés en ancêtres des esprits des eaux. Portée par Loïs Zongo, véritable initiatrice de l’Akutuk, et le conteur Binda Ngazolo, cette performance offre à voyager et à savourer un moment de poésie sonore et visuelle unique. Ce savoir-faire ancestral rend hommage aux éléments de la nature pour leurs bienfaits. Activité strictement féminine, il est transmis depuis des générations de femme à femme dans la forêt camerounaise. Traditionnellement, l’Akutuk accompagne certaines activités comme la pêche ou la lessive. Les femmes se réunissent à 2 ou 3 pour célébrer les esprits de l’eau, avec des polyrythmies qui peuvent parfois contenir de véritables messages pour les oreilles initiées… Ici, l’eau se veut comme un vecteur universel d’émotions qui rappelle chacun de nous à son origine, et nous relie entre peuples, pour l’avenir et la beauté du monde. LE SPECTACLE «LE PACTE» C’est le témoignage de la transmission de ce savoir-faire ancestral précieusement gardé au sein d’une famille vivant dans le Golfe de Guinée au Cameroun. Pas à pas, depuis la source de vie, le relais de cet héritage est passé de génération en génération, d’initiation en initiation à l’intérieur de la famille. Objectif : que ce répertoire de percussions d’eau et de chants uniques soient sauvegardé ! Loïs Zongo – « AKUTUK » , initiée dès sa tendre enfance au Cameroun par sa mère fait découvrir au public la mesure musicale du rythme de l’eau ! Dans ce spectacle, la technique extraordinaire Akutuk est sublimée par la voix des artistes, dans un souffle féminin d’inspiration originale et novatrice. Ce spectacle de percussions aquatiques à mains nues peut être réalisé de différentes manières, selon les structures : Piscine, Spa, Centre aquatique, Eaux naturelles (lac, étang, rivière, mer, fleuve). Animations -> Autre animation Bassin de la Villette Place de la bataille de Stalingrad Paris 75019

