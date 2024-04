Résonances célestes: “L’ange déchu et le paradis perdu” Musée Fabre Montpellier, samedi 18 mai 2024.

Résonances célestes: “L’ange déchu et le paradis perdu” Nuit européenne des musées 2024 Samedi 18 mai, 19h30, 20h30, 21h15, 22h00 Musée Fabre Limité à 20 personnes inscription le jour même sur place.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T19:30:00+02:00 – 2024-05-18T20:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T22:00:00+02:00 – 2024-05-18T22:30:00+02:00

Dans les liens subtiles des mondes de l’art et de la littérature, l’oeuvre l’Ange Déchu d’Alexandre Cabanel et l’épopée Le Paradis perdu de John Milton se rejoignent en une exploration profonde de la chute angélique et de ses répercussions. Représenté dans un moment de désespoir par Alexandre Cabanel, il évoque le Lucifer de John Milton dont la chute incarne la lutte éternelle entre la lumière et les ténèbres.

Musée Fabre 39 boulevard Bonne Nouvelle, 34000, Montpellier Montpellier 34000 Hérault Occitanie 04 67 14 83 00 http://www.museefabre.fr © Frédéric Jaulmes, Montpellier Méditerranée Métropole

© Photo Frédéric Jaulmes au © Musée Fabre Montpellier3M – Alexandre Cabanel, » l’Ange déchu », 1847