Résonances : Carte blanche à Ensemble Contraste

2023-01-29 15:00:00 15:00:00 – 2023-01-29 Que se passe-t-il lorsque la musique savante rencontre la musique populaire ? Il en résulte un savoureux contraste ! Créé au début des années 2000 par Arnaud Thorette et Johan Farjot, l’Ensemble Contraste réunit des musiciens parmi les plus talentueux de leur génération, lauréats de concours internationaux et invités de prestigieux festivals français et européens. Il s’est produit dans une quinzaine de pays et a enregistré une vingtaine de disques salués par la critique (FFF Télérama, Diapason d’or ou Choc de Classica). Albane Carrère (mezzo-soprano), Karine Deshayes (mezzo-soprano), Arnaud Thorette (violon et alto), Deborah Nemtanu (violon), Antoine Pierlot (violoncelle), Johan Farjot (piano). Mozart : Requiem

Dimanche 29 janvier à 15h, au Petit Théâtre – Tout public

Durée : 1h15

Tarif : 25€ Que se passe-t-il lorsque la musique savante rencontre la musique populaire ? Il en résulte un savoureux contraste ! Créé au début des années 2000 par Arnaud Thorette et Johan Farjot, l'Ensemble Contraste réunit des musiciens parmi les plus…

