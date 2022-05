RésonanceS Brique Rouge, 4 juin 2022, Toulouse.

RésonanceS

Brique Rouge, le samedi 4 juin à 11:00

Harpes et acrobaties ——————– **Cie A Corps D’** **Dans le cadre de la Friche Culturelle d’Empalot** Une concertiste en tenue de gala, donne un récital de harpe. Tandis que les arpèges s’égrènent, un jeune homme banal l’écoute, une barrière les sépare. Soudain, il semble pris d’une envie magnétique de la rejoindre. Entre lutte et jeux à travers les barreaux de métal, les corps de l’acrobate et de la harpiste entrent en résonance. On ne sait s’ils luttent ou s’ils jouent, si les corps de l’acrobate et de la harpiste se combattent ou s’épousent, et si la barrière Vauban et la harpe ne sont pas deux instruments entrant en résonance. Ce spectacle questionne nos barrières internes qui nous empêchent d’aller vers certaines choses, certains milieux. **De et avec** Thomas Boudinier / **Harpe** Sophie Béguier **Séances scolaires** ven. 3 juin – 10h & 14h **En lien avec le spectacle** : la compagnie proposera un impromptu musico-acrobatique sur le marché d’Empalot mer. 1er juin au matin

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Brique Rouge 9 Rue Maria Mombiola, 31400 Toulouse, France



2022-06-04T11:00:00 2022-06-04T23:59:00