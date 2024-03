Résonance de l’Âme Les vitrines Paris, jeudi 21 mars 2024.

L’exposition « Résonance de l’Âme », organisée par 3 artistes ukrainiennes Alexandra Oza, Olena Voitenko et Alia O, réunit leurs forces artistiques pour créer une exposition unique qui transcende les frontières de l’expression émotionnelle et de la réflexion sur les destins humains, en explorant les répercussions de la guerre en Ukraine. « Résonance de l’Âme: Une Exploration Artistique de la Guerre en Ukraine » va durer du 21 au 27 mars. Le vernissage aura lieu le 21 mars à partir de 18h30 au 4 rue Saint Martin, Paris 75004, « Les Vitrines ».

Nous sommes heureux de vous inviter à plonger dans l’univers captivant de l’exposition « Résonance de l’Âme : Une Exploration Artistique de la Guerre en Ukraine », une création réunissant les forces artistiques de trois créatrices ukrainiennes : Alexandra Oza, Olena Voitenko et Alia O.

Cette exposition transcende les frontières de l’expression émotionnelle et nous invite à réfléchir profondément sur les destins humains, en explorant les répercussions déchirantes de la guerre en Ukraine, tout en mettant en lumière l’espoir et la résilience qui persistent dans ces moments difficiles.

Joignez-vous à nous pour le vernissage qui aura lieu le 21 mars à partir de 18h30, à l’adresse suivante : 4 rue Saint Martin, Paris 75004, à l’espace « Les Vitrines ».

Les ventes auront lieu pour soutenir une cause importante en Ukraine. 50% des bénéfices seront réservés à l’association Doc4Ukraine.

Nous vous attendons nombreux pour cet événement.

Les vitrines 4 rue Saint Martin, Paris 75004 Quartier Saint-Merri Paris 75004