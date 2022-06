Résonance Aix-en-Provence, 25 juin 2022, Aix-en-Provence.

Résonance

8 Avenue Pasteur Monument Joseph Sec Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Monument Joseph Sec 8 Avenue Pasteur

2022-06-25 – 2022-07-16

Monument Joseph Sec 8 Avenue Pasteur

Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Installée dans le jardin du monument Joseph Sec, Résonance, œuvre d’Etienne Rey, dévoile les forces secrètes de ce lieu chargé d’histoire.

Faisant écho à l’architecture qui l’entoure, traversé par le soleil et le vent, le mobile diffuse des faisceaux lumineux et sonores sur la pierre froide et blanche des statues pour faire découvrir les énergies immatérielles de l’espace qui l’entoure.



Vernissage le 25 juin à 11h.

Résonance est une installation immersive de l’artiste Etienne Rey qui prend place dans le jardin du monument Joseph Sec. Une proposition d’Arts Vivants

communication.artsvivants.aix@gmail.com https://www.artsvivantsaix.com/

Installée dans le jardin du monument Joseph Sec, Résonance, œuvre d’Etienne Rey, dévoile les forces secrètes de ce lieu chargé d’histoire.

Faisant écho à l’architecture qui l’entoure, traversé par le soleil et le vent, le mobile diffuse des faisceaux lumineux et sonores sur la pierre froide et blanche des statues pour faire découvrir les énergies immatérielles de l’espace qui l’entoure.



Vernissage le 25 juin à 11h.

Monument Joseph Sec 8 Avenue Pasteur Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2022-06-16 par