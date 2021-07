Paris bibliocité Paris Résonance Afrique Paris Plages – Sieste musicale et dessinée bibliocité Paris Catégorie d’évènement: Paris

de 14h30 à 16h

gratuit

Allongé sur des nattes, installé dans un transat, chacun est amené à fermer les yeux le temps d’un voyage poétique sonore. par la musique de William Hountondji. Accompagné par la musique de William Hountondji, l’illustratrice et auteure Judith Gueyfier dessine en direct les personnes présentes, les familles, les doudous, et chacun pourra repartir avec un bout de son rêve croqué sur le papier. Venez avec votre coussin, votre Doudou. Sur réservation au 01 44 78 80 50 ou sur www.bibliocite.fr/evenement Spectacles -> Jeune public bibliocité 3 impasse de la Planchette Paris 75003

4, 8, 9 : Strasbourg – Saint-Denis (160m) 3, 11 : Arts et Métiers (333m)

Contact :Bibliocité 01 44 78 80 50 Spectacles -> Jeune public Enfants

