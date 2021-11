Resolve La Bulle Café, 12 mars 2022, Fampoux.

Resolve

La Bulle Café, le samedi 12 mars 2022 à 21:00

Révélé au public en février 2017 avec le morceau ‘Exposed’, Resolve a rapidement affiché sa volonté de faire connaître sa musique au plus grand nombre, grâce à une éthique de travail acharnée, une identité visuelle affirmée et un sens du détail fort. Des premières dates prestigieuses en ouverture notamment d’Architects, Every Time I Die, While She Sleeps, deux singles publiés via l’immanquable chaîne Youtube Dreambound, des placements en playlists Spotify officielles, les membres de Resolve veulent progresser rapidement et n’ont pas peur de le faire savoir. L’automne 2017 voit la sortie d’un premier EP, ‘Rêverie’, qui grimpe en première place des charts français iTunes Metal dès sa sortie. Plusieurs weekenders et tournée ponctuent cette première année d’existence, voyant Resolve s’exporter notamment au Royaume-Uni, en Allemagne, Suisse, Italie… Le combo continue d’élargir ses horizons créatifs en 2018 avec la sortie d’un EP intitulé ‘Stripped Down Sessions’, qui propose une relecture de certains des titres de ‘Rêverie’ dans une version apaisée et quasi acoustique. Le single ‘Carmela’, sorti en novembre 2018, est proposé comme une sorte de cloture du premier chapitre de la vie du groupe puisqu’il sera suivi du départ du guitariste Aurélien Mariat. Anthony, Nathan et Robin s’enferment alors dans leur studio pour l’hiver, et en ressortent avec une nouvelle direction et une nouvelle énergie, manifestée à travers le single ‘Pendulum’ qui s’impose d’emblée comme un incontournable de la jeune carrière du trio, et se veut annonciateur d’une nouvelle ère pour Resolve. Leur premier album sort le 27 novembre, rendez-vous le 12 mars à la Bulle Café pour en profiter en live ! → Informations PMR : 03 28 04 04 53 → La Bulle Café 47/49 rue d’Arras, Lille

entrée payante

Resolve sera sur la scène de la bulle café 12 mars 2022 !

La Bulle Café 47/49 Rue d’Arras Fampoux Wazemmes Pas-de-Calais



