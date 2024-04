Résolution Bordeaux, Palais des congrès Bordeaux, jeudi 11 avril 2024.

Résolution UNE JOURNÉE POUR TOUT COMPRENDRE SUR LA RSE Jeudi 11 avril, 08h30 Bordeaux, Palais des congrès Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-11T08:30:00+02:00 – 2024-04-11T17:30:00+02:00

Fin : 2024-04-11T08:30:00+02:00 – 2024-04-11T17:30:00+02:00

Rendez-vous le 11 avril 2024 au Palais des Congrès de Bordeaux. À toutes les entreprises qui souhaitent maîtriser leur impact social et environnemental, Résolution vous donne rendez-vous pour une journée de découverte de la RSE. Rencontrer les acteurs de la transformation, découvrir les expertises des consultants spécialistes de la Responsabilité Sociétale des Entreprises, apprendre avec les retours d’expérience des directions RSE de grandes entreprises. Un programme riche d’ateliers, forum exposants, RDV individuels et tables rondes pour repartir avec des clés et éléments concrets pour appliquer la RSE au sein de votre organisation.

Bordeaux, Palais des congrès Bordeaux, Palais des congrès Bordeaux 33000 Le Lac Gironde Nouvelle-Aquitaine

RSE Transitions

Placéco – crédit YB